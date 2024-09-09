Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как создать ТОС
Легкий пар: огненное сердце бани
карта отдыха и туризма
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
Псков высокооплачиваемая работа
Господин Рейтингомер
Первая ягода
заработать на Пушкине
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Кружки и секции для детей
Аграрий с джойстиком в руках
 
 
 
ещё Спорт 09.09.2024 16:461 «Железные люди»: Альпинист Сергей Карпушкин о покорении вершин. ВИДЕО 13.09.2024 12:140 Стартует чемпионат города Пскова по быстрым шахматам 13.09.2024 12:000 Новым представителем города в Совете ФК «Псков» может стать Сергей Бухаров 12.09.2024 17:240 Увидеть казачьи соревнования смогут псковичи в деревне Погорелка 12.09.2024 13:580 Соревнования по трюковому самокату и BMX пройдут в Пскове 14 сентября 12.09.2024 11:250 «Луки-Энергия» проведет десятый матч по футболу с питерской командой «Звезда»
 
 
 
Самое популярное 06.09.2024 14:220 Когда дожди накроют Псковскую область, рассказала синоптик 11.09.2024 09:304 Из школы в роддом 08.09.2024 15:445 Поликлиника отказала псковичу в медицинской помощи, потому что он уже «умер» 10.09.2024 21:556 У кафе «Берёзка» в Пскове произошли очередные разборки 10.09.2024 08:003 Брячак реабилитирован
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Стартует чемпионат города Пскова по быстрым шахматам

13.09.2024 12:14|ПсковКомментариев: 0

Чемпионат города Пскова по быстрым шахматам пройдет с 13 по 15 сентября в спортивной школе «Бригантина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В рамках соревнований проводится следующие турниры:

Чемпионат города Пскова по блицу (открытый) проходит с контролем времени 3 минуты + 2 секунды после каждого сделанного хода каждому участнику. Допустимое время опоздания на партию составляет 3 минуты. Система проведения – швейцарская или круговая, не менее 11 туров. Начало первого тура – 13 сентября в 18:30.

Чемпионат города Пскова по быстрым шахматам (открытый) проходит с контролем времени 10 минут + 5 секунд после каждого сделанного хода каждому участнику. Допустимое время опоздания на партию составляет 10 минут. Система проведения турнира – швейцарская или круговая, не менее 9 туров. Открытие соревнований – 14 сентября в 14:50. Закрытие турнира в течение 20 минут по окончании последнего тура.

Теги: #шахматы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Медики советуют в сентябре прививаться от гриппа. Планируете ли вы делать прививку?
В опросе приняло участие 180 человек
13.09.2024, 12:220 19-летний великолучанин подобрал мефедрон в лесу и отправился на исправительные работы 13.09.2024, 12:220 Клиенты великолукского суши-бара отравились продукцией с сальмонеллой 13.09.2024, 12:150 «Семейные ценности»: Подготовка и адаптация ребенка к школе 13.09.2024, 12:140 Стартует чемпионат города Пскова по быстрым шахматам
13.09.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Запретные темы в СМИ, страус и песок, страдания пропагандистов 13.09.2024, 12:010 В деревне Щиглицы Псковского района введен в эксплуатацию газопровод 13.09.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 сентября 13.09.2024, 12:000 Новым представителем города в Совете ФК «Псков» может стать Сергей Бухаров
13.09.2024, 11:450 Отдел по миграции в Пскове не будет оказывать госуслуги 19 и 20 сентября из-за отключения электроэнергии 13.09.2024, 11:320 Ретроралли впервые организуют в Пскове на площади Ленина 13.09.2024, 11:230 «На пятой передаче»: Велодорожки на Фабрициуса, «пумпуриха» на мосту Александра Невского и «стукачество» 13.09.2024, 11:160 В микрорайоне города Дно ожидаются перебои с подачей горячей воды
13.09.2024, 11:030 Водитель погиб в ДТП в Псковском районе 13.09.2024, 10:470 «Прессинг»: Запретные темы в СМИ, страус и песок, страдания пропагандистов 13.09.2024, 10:460 Народные приметы на 13 сентября: кто она – «жаба»-завистница 13.09.2024, 10:300 Псковские мастерские для инвалидов имени Шмитца отмечают 25-летие
13.09.2024, 10:250 Северное сияние запечатлели в псковской деревне Черняковицы 13.09.2024, 10:162 Вооружиться тазами и кастрюлями призвали жителей домов на Завеличье 13.09.2024, 10:060 Бороться с экстремизмом с помощью онлайн-фестивалей предложили в Минпросвещения 13.09.2024, 09:590 Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя
13.09.2024, 09:501 Российские ученые создали прототип лекарства от целиакии с помощью нейросети 13.09.2024, 09:350 Работу суши-бара в Великих Луках приостановили из-за отравления 14 человек 13.09.2024, 09:320 Прощание с псковским педагогом Михаилом Жихаревичем состоится 14 сентября 13.09.2024, 09:300 Россияне перевели на негосударственную пенсию почти 100 млрд за полгода
13.09.2024, 09:150 Новая осенняя фотозона появилась у псковского кафе 13.09.2024, 09:004 YouTube замедлился для россиян почти в 10 раз 13.09.2024, 08:450 Доля малых банков сократилась до исторического минимума в 11% 13.09.2024, 08:300 Умер известный псковский педагог Михаил Жихаревич
13.09.2024, 08:150 Россияне стали на 20% активнее искать работу осенью 13.09.2024, 08:011 Над внутренней отделкой и благоустройством территории работают в школе на улице Киселева в Пскове - губернатор 13.09.2024, 07:301 В РФ в ближайшие шесть лет на развитие культуры направят 165 млрд рублей 13.09.2024, 07:000 Диетолог рассказал о пользе гороха
12.09.2024, 22:300 Квартирник под открытым небом в Псковском драмтеатре. ФОТОРЕПОРТАЖ 12.09.2024, 22:000 Музей Победы проведет онлайн-программу к 85-летию победы на Халхин-Голе 12.09.2024, 21:480 На Земле началась сильная магнитная буря 12.09.2024, 21:400 Психолог назвала причины веры людей в предсказания о конце света
12.09.2024, 21:200 Пропавшего мужчину в джинсовой куртке продолжают искать в Псковском районе 12.09.2024, 21:100 Латвийской семье из пяти человек псковская полиция оказала помощь в получении российского гражданства 12.09.2024, 21:000 Учащимся в псковском СИЗО-1 рассказали о работе СМИ 12.09.2024, 20:510 Жители Псковской области могут присоединиться к написанию Всероссийского IT-диктанта
12.09.2024, 20:400 Рубели, зеркало XIX века и туфли пополнили музей «Горница» в Красногородском округе 12.09.2024, 20:300 Два автомобиля столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 12.09.2024, 20:200 Способы продлить отдых в 2025 году перечислили псковичам 12.09.2024, 20:100 Без малого четыреста человек были доброхотами «Михайловского» весной и летом этого года
12.09.2024, 20:000 Лекция «Два подворья Снетогорского монастыря в Пскове» пройдет 19 сентября 12.09.2024, 19:400 Каждому седьмому псковичу подняли зарплату после прохождения курсов — опрос 12.09.2024, 19:322 Надежда Бабкина спела в дуэте с роботом  12.09.2024, 19:200 Камерный хор «Кант» даст в Пскове концерт-презентацию «Наша Родина — Россия»
12.09.2024, 19:000 Псковичи встретились с замгубернатора на форуме «Ладога» в рамках проекта «ГосСтарт.Диалог» 12.09.2024, 18:470 Момент столкновения трех автомашин на улице Коммунальной в Пскове попал на видео 12.09.2024, 18:400 Цены на картофель в России упадут на короткий срок 12.09.2024, 18:200 Экскурсия по выставке музея Щусева состоится 15 сентября во Дворе Постникова
12.09.2024, 18:000 Модернизация центров занятости в РФ сократила время трудоустройства на 30% 12.09.2024, 17:560 Судимый дновец в очередной раз сел за руль нетрезвым и попал за решетку 12.09.2024, 17:522 Сергей Вострецов: Ни один выпускник престижного вуза не поедет в Магадан даже за миллион 12.09.2024, 17:450 Три машины попали в ДТП на улице Коммунальной в Пскове
12.09.2024, 17:410 Студенты сделают бесплатные стрижки великолукским пенсионерам 12.09.2024, 17:390 Фотофакт: Разметку велодорожек дорисовывают на улице Яна Фабрициуса в Пскове 12.09.2024, 17:370 Трудовые отряды псковских подростков подвели итоги летнего сезона 12.09.2024, 17:330 Кукол покажут псковичам на выставке «Хочу на море»
12.09.2024, 17:301 «Сообразим на троих»: Итоги выборов, неведомые скрепы и против пони нет приема. ВИДЕО 12.09.2024, 17:280 Токсичный арахис из Бразилии запретили к ввозу в Псковской области 12.09.2024, 17:250 Нетрезвого псковича за рулем Daewoo Nexia остановили полицейские 12.09.2024, 17:240 Увидеть казачьи соревнования смогут псковичи в деревне Погорелка
12.09.2024, 17:210 Прием граждан по миграционным преступлениям организуют в Пскове 12.09.2024, 17:200 Жителей Псковской области приглашает на службу в ОМОН «Кром» 12.09.2024, 17:160 Светлана Мельникова рассказала на форуме в Петербурге о проблемах в организации охраны музеев 12.09.2024, 17:130 Отключение электроэнергии планируется в Великих Луках 13 сентября
12.09.2024, 17:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 сентября 12.09.2024, 17:043 «Партия чужой крови» 12.09.2024, 17:020 «Ночной лихач» оставил без света десятки домов в деревне Черняковицы Псковского района 12.09.2024, 16:560 Похолодание ожидается в Псковской области на следующей неделе
12.09.2024, 16:522 В Псковской области откроют 24 кадровых центра 12.09.2024, 16:430 «Дневной дозор»: Почему нет желающих брать в аренду и покупать дома-памятники? 12.09.2024, 16:420 Псковские газовики получили новые знания в техобслуживании котлов 12.09.2024, 16:380 Расписание некоторых пригородных поездов изменится в Псковской области в сентябре
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru