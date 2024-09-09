Спорт

Стартует чемпионат города Пскова по быстрым шахматам

Чемпионат города Пскова по быстрым шахматам пройдет с 13 по 15 сентября в спортивной школе «Бригантина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В рамках соревнований проводится следующие турниры:

Чемпионат города Пскова по блицу (открытый) проходит с контролем времени 3 минуты + 2 секунды после каждого сделанного хода каждому участнику. Допустимое время опоздания на партию составляет 3 минуты. Система проведения – швейцарская или круговая, не менее 11 туров. Начало первого тура – 13 сентября в 18:30.

Чемпионат города Пскова по быстрым шахматам (открытый) проходит с контролем времени 10 минут + 5 секунд после каждого сделанного хода каждому участнику. Допустимое время опоздания на партию составляет 10 минут. Система проведения турнира – швейцарская или круговая, не менее 9 туров. Открытие соревнований – 14 сентября в 14:50. Закрытие турнира в течение 20 минут по окончании последнего тура.