Спорт

Почти 50 спортсменов собрали соревнования по армрестлингу в Великих Луках

Первый официальный чемпионат и первенство Псковской области по армрестлингу прошли в Великих Луках 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации армрестлинга региона.

Фото здесь и далее: Федерации армрестлинга Псковской области

47 спортсменов боролись за место в сборной области, чтобы представлять ее на будущих всероссийских стартах. Участие приняли начинающие и опытные армрестлеры, все показали отличную борьбу и бескомпромиссные поединки, отметили в федерации.

Командные места распределились следующим образом:

сборная команда города Великие Луки; сборная команда города Псков; сборная команда 76-й дивизии.

«Поздравляем всех участников соревнований с отличным выступлением, желаем продуктивных тренировок и дальнейших побед на предстоящих стартах! Огромную благодарность выражаем комитету по спорту Псковской области и клубу единоборств "Отечество - Псковская область", что приняли нас в спортивную семью и всегда идете нам навстречу!» - добавили в федерации.