Спорт

Третий турнир по баскетболу памяти Иосифа Швейделя пройдет в Великих Луках

Третий турнир по баскетболу памяти основателя великолукского баскетбола Иосифа Швейделя пройдет в Великих Луках. Соревнования состоятся с 20 по 22 сентября в спортивном зале на улице Нелидовской, дом 7. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото: freepik.com

«Более двухсот мальчишек и девчонок в нашем городе любят этот замечательный вид спорта – баскетбол, и готовы играть баскетбольным мячом ночь и день. В целом, как сообщают организаторы, более семисот человек занимают и увлекаются баскетболом, играют и живут им. За это, со слов организаторов, нужно сказать спасибо Иосифу Исааковичу Швейделю – за то, что привил великолучанам любовь к баскетболу», - рассказали в администрации.

В турнире примут участие мальчики и девочки 2008-2009 годов рождения и 2010-2011 годов рождения.

Вход свободный.