Спорт

Кубок Псковской области по велоспорту собрал около 100 участников

Кубок Псковской области по велосипедному спорту, посвященный памяти велопутешественника Глеба Травина, прошел 21 и 22 сентября на территории Палкинского района, Печорского муниципального округа и города Печоры. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из городов Великие Луки, Псков, Тверь, Кингисепп, Великий Новгород и Сланцы. Об этом Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фотографии: Центр спортивной подготовки Псковской области

В деревне Горохово Печорского округа 21 сентября состоялось торжественное открытие соревнований. В первый день стартов прошла индивидуальная гонка на 5 и 10 километров.

Групповая гонка на 10, 30 и 60 километров 22 сентября состоялась по маршруту Палкино – Старый Изборск – Палкино. Награды были разыграны в личном зачете в восьми возрастных группах.

«Федерация велосипедного спорта Псковской области выражает благодарность администрации Печорского муниципального округа и администрации Палкинского района за помощь в организации и проведение Кубка Псковской области по велосипедному спорту, посвященного памяти велопутешественника Глеба Травина. Благодарит ООО "Охранная организация "М-Безопасность"", сотрудников полиции, волонтеров, которые обеспечивали безопасность проведения соревнований», - рассказали в центре спортивной подготовки.

Добавим, Кубок Псковской области по велосипедному спорту, посвященный памяти велопутешественника Глеба Травина, завершил цикл соревнований по велосипедному спорту в Псковском регионе.