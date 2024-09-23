Спорт

Первенство и турнир по самбо в псковской деревне Писковичи собрали 120 спортсменов

В минувшие выходные в спортивном комплексе деревни Писковичи Псковского района состоялось первенство Пскова по самбо среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения и турнир по самбо «Открытие сезона» среди юношей и девушек 2012-2014 годов рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Главным организатором турниров выступила Федерация самбо Псковской области при поддержке «Единой России» и комитета по спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Всего в соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Себежа, Пушкинских Гор, Струг Красных, Дно, Опочки, а также команда из поселка Мурмаши Мурманской области. Юные спортсмены состязались в 38 весовых категориях.

Во время церемонии открытия спортсменов, родителей и судей приветствовал региональный председатель общественного совета проекта «Единой России» «Zа самбо», председатель Федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский. Он подробно изложил регламент проведения соревнований и пожелал спортсменам удачи.

Напомним, популяризацией здорового образа жизни и этого вида спорта занимается и партия «Единая Россия», что является одним из ключевых направлений народной программы партии. В Псковской области действует партийный проект «Zа самбо» - создаются секции и открываются залы для занятий этим видом спорта, в том числе в школах. Сегодня в регионе дети с пяти лет могут заниматься самбо.

Как считают организаторы соревнований, популяризация этого отечественного вида спорта сегодня особенно актуальна. Самбо является важной составляющей российской культуры, содействует укреплению здоровья, поддержанию физической формы и патриотическому воспитанию молодежи.