Спорт

Глава псковской федерации: Русская система подготовки силовых атлетов — лучшая в мире

Русская система подготовки силовых атлетов — лучшая в мире. Такое мнение президент Федерации тяжелой атлетики Псковской области, директор спортивного клуба «Пауэр» Игорь Цветков выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Железные люди».

В прошлом году впервые в истории Псковской области в командном первенстве СЗФО команды юношей и девушек из региона заняли 3 и 2 место.

«Наша команда была достаточно большая. Я считаю, что русская система подготовки силовых атлетов - лучшая в мире. Наши спортсмены отдаются душой», - отметил Игорь Цветков.