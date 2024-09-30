Спорт

Псковские юноши завоевали «бронзу» на международном турнире по волейболу

Команда юношей 2011-2012 годов рождения псковской спортшколы «Бригантина» приняла участие в открытом международном турнире по волейболу, который состоялся 27-29 сентября в городском поселке Шумилино Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе.

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

Кроме псковичей, за победу боролись две команды из Минска, команды из городов Бешенковичи, Одинцово (Московская область) и хозяева соревнований.

«"Бригантина" показала хорошую игру и завоевала бронзовые медали. Победителям турнира, команде из школы олимпийского резерва городского поселка Шумилино, наши ребята уступили в пятой партии со счетом 12:15», - рассказали в спортшколе.

Кирилл Зорин признан лучшим игроком у псковичей. Тренирует спортсменов Сергей Иванов.

«Между "Бригантиной" и белорусскими волейболистами уже несколько лет как установились дружеские связи и спортивное сотрудничество», - добавили в спортшколе.