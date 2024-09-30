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Спорт

Псковичи принимают участие в соревнованиях по парашютному спорту в Чечне

02.10.2024 17:14|ПсковКомментариев: 0

Спортсмены из Псковской области принимают участие в международных соревнованиях по парашютному спорту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе соревнований Goodsky.

Фотографии: пресс-служба соревнований Goodsky

В Чеченской Республике на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина стартовали масштабные соревнования по парашютному спорту. За звание сильнейших поборются 115 спортсменов из Белоруссии, Казахстана и 18 регионов России.

С 1 по 7 октября в Гудермесе одновременно проходят сразу два спортивных события: международные соревнования, приуроченные к 72-летию президента РФ Владимира Путина, и финал Кубка России, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Международные соревнования проходят в дисциплине «точность приземления». Задача парашютистов – приземлиться с точностью до одного сантиметра на специально установленный на мате датчик. Комплекты медалей в одной из классических дисциплин парашютного спорта будут разыграны в личном и командном зачетах. В состязаниях принимают участие 84 спортсмена из трех стран, из них 51 мужчина и 33 женщины.

В финале Кубка России спортсмены продемонстрируют мастерство в «купольном пилотировании». В этой дисциплине соревнуются 29 мужчин и 2 женщины. Участники разделены на несколько классов: «INTER» - для начинающих спортсменов, «А» – для среднего уровня и «OPEN» - для самых опытных.

Купольное пилотирование – молодое, экстремальное и очень динамичное направление парашютного спорта. Парашютистов этой дисциплины сравнивают с пилотами болидов. Спортсмены на огромной скорости проносятся над специально установленным бассейном на скорости до 150 километров в час. Медали в купольном пилотировании разыгрываются в нескольких дисциплинах: «дальность», «точность», «скорость», общий и командный зачеты.

Площадкой для проведения соревнований традиционно стал уникальный центр парашютной подготовки Goodsky, который включает в себя гостиницу, аэродинамический комплекс и специальный бассейн для дисциплины «купольное пилотирование». Обеспечивать соревнования будут два самолета – Ан-28 и ТР-301.

Теги: #парашютный спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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