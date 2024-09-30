Спорт

Чемпионат Псковской области по спортивному ориентированию пройдет в Глотах

Чемпионат Псковской области по спортивному ориентированию на удлинённых дистанциях пройдет в деревне Глоты Псковского района в выходные, 5 и 6 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Соревнования по ориентированию проведут на дистанциях от одного до восьми километров. Участие примут спортсмены в возрасте от 10 до 85 лет. У каждой возрастной группы будет свой километраж, но старт будет общий. «Чтобы было не скучно», - пошутил Алексей Никитин.

Будут призы от юбиляров Валентина и Аллы Никитиных. «У них 60-летний юбилей свадьбы», - пояснил председатель спортивной федерации.