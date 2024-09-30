Спорт

Новая двадцатиместная лодка появилась у псковской федерации гребли «Дракон»

У Псковской федерации гребли на лодках «Дракон» появилась новая 20 местная лодка D20. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации.

Фото здесь и далее: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»

«Некоторые говорили, "двадцатка" для Пскова - это как "Ламборджини". На лодках-двадцатках во многих городах России тренируются и соревнуются. На самом деле, в мире есть лодки и на сорок гребцов, и на сто. А у нас теперь есть "двадцатка", и мы этому очень рады. Лодка не стоит всё время в эллинге, на лодке тренируются, но о хранении лодки в зимний сезон мы тоже позаботились», - рассказали в федерации гребли.

Напомним, что у псковичей есть возможность бесплатно прокатиться по Великой на лодке «Дракон».