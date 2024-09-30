Спорт

Псковичи смогут смотреть турниры по MMA Ural FC в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС будет эксклюзивно показывать турниры крупного промоушена Ural FC. Трансляции схваток и подкасты с топовыми бойцами промоушена и экспертами индустрии будут доступны бесплатно в онлайн-кинотеатре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

Фото: МТС

Ural Fighting Championship (Ural FC) — международная лига по ММА, боксу и К-1, целью которой является проведение крупнейших турниров по единоборствам в России. Ural FC провел 5 турниров с участием более, чем 150 бойцов из 15 стран мира — это самая широкая география участников спортивного карда в истории российских промоушенов. Турниры лиги URAL FC проходят на крупнейший спортивных аренах страны, количество зрителей в залах превышает 20 000.

Ближайший турнир Лиги Ural FC 8 состоится 16 октября в Перми, трансляция в прямом эфире будет эксклюзивно доступна зрителям онлайн-кинотеатра KION. В рамках турнира состоятся двенадцать поединков по ММА и кикбоксингу.

«Трансляции спортивных мероприятий на платформах становятся все более популярны, и со стороны аудитории запрос на это также растет. KION отслеживает такие тренды, поэтому на нашей платформе появилось новое направление — трансляция спортивных боев. Для нас это возможность привлечь новую аудиторию и предложить пользователям еще больше разнообразия в контенте», — прокомментировал генеральный директор KION Алексей Иванов.

«Мы рады началу нашего сотрудничества с таким известным брендом, как KION, который с лучшей стороны зарекомендовал себя на рынке. В этой организации работают настоящие профессионалы. Наше партнерство с KION не ограничивается только предстоящим турниром "Кубок губернатора Пермского края". Мы хотим, чтобы наш зритель привык – если проходит турнир Ural FC, значит нужно просто включать KION и наслаждаться качественной трансляцией. Уверен, что наше сотрудничество с KION будет продуктивным. А самое главное – в плюсе будет наш дорогой зритель», — подчеркнул генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин.

Онлайн-кинотеатр KION — часть продуктовой экосистемы МТС. Включает более 200 ТВ-каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Флагманским направлением платформы является линейка контента KION Originals. Количество пользователей KION во всех средах вещания (IPTV, OTT, спутниковое и кабельное ТВ) к концу 2 квартала 2024 года — 13,3 млн. За три года существования KION выпустил более 90 оригинальных проектов, которые получили более 50 российских и международных наград.

Международная лига Ural Fighting Championship (Ural FC) основана в 2022 году. Цель спортивной организации — проведение всероссийских и международных турниров по ММА, боксу и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений. Все спортивные события Лиги получают широкое освещение в средствах массовой информации. Дебютный ивент Ural FC состоялся 1 июля 2022 года. И за это время турниры организации в прямом эфире транслировались на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и UDAR, а также в сообществе в VK.

Титульный спонсор Лиги — группа «Уралхим». Группа компаний «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности группы составляют более 23 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала группы «Уралхим» составляет около 38 000 человек.