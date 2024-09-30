Спорт

В Невеле состоится первенство по мини-футболу в честь годовщины освобождения города

На городском стадионе в городе Невеле 5 октября пройдет открытое первенство по мини-футболу на Кубок главы Невельского муниципального округа, посвященное 81-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Торжественная церемония открытия состоится в 10:30, а соревнования начнутся в 11:00.

В турнире примут участие семь команд: две кадетские команды из Великих Лук, команда из Республики Беларусь, а также команды из Пустошки, поселка Усвяты, Пушкинских Гор и Невеля.

Организатором первенства выступает Невельский муниципальный округ.