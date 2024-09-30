Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдут 5 и 6 октября

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу состоятся на лыжной базе «Юность» в Островском районе 5 и 6 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил президент Федерации лыжных гонок Псковской области Владлен Небейголова.

Фото: «Псковский биатлон» / «Вконтакте»

«Мы ожидаем около 150 участников, сейчас команды высылают предварительные заявки, но мы ожидаем все основные команды районов, где культивируют и развиваются вид спорта "лыжные гонки"», - рассказал президент федерации.

Участие примут спортсмены из различных районов Псковского региона, в том числе Печор, Великих Лук, Невеля, Струг Красных и других.

5 октября в 12:00 состоится заезд лыжероллеров, а 6 октября в 11:00 — кросс.

Организаторами соревнований выступают Федерация лыжных гонок Псковской области, комитет по спорту Псковской области, администрация Островского района, а также лыжно-биатлонный центр «Юность».