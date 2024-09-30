Спорт

«Дракон» на Великой: в Пскове впервые спустили на воду 20-местную лодку

В воскресенье, 6 октября, в Пскове состоялась церемония спуска на воду 20-местной лодки «Дракон».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие прошло с участием действующих гребцов, ветеранов спорта и молодежи.

Десятки горожан пришли на набережную, чтобы стать очевидцами уникального события.

Перед тем, как спустить лодку на воду, участники церемонии перерезали символическую красную ленточку.

Отметим, что лодка приобретена за счет средств, выделенных Фондом президентских грантов.

Как ранее поясняли в псковской федерации гребли на лодках «Дракон», появление «двадцатки» - значимое событие.

«Некоторые говорили, "двадцатка" для Пскова - это как "Ламборджини". На лодках-двадцатках во многих городах России тренируются и соревнуются. На самом деле, в мире есть лодки и на сорок гребцов, и на сто. А у нас теперь есть "двадцатка", и мы этому очень рады. Лодка не стоит всё время в эллинге, на лодке тренируются, но о хранении лодки в зимний сезон мы тоже позаботились», - рассказали в федерации гребли.

Фото Марины Игнатьевой