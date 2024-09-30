Спорт

Только в конкуренции будут рождаться чемпионы — глава псковского клуба единоборств

Для развития единоборств в Псковской области особенно важна конкуренция между Псковом и Великими Луками. Об этом рассказал в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка» руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область», общественный деятель, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Zа самбо» Владимир Владимиров.

«Я считаю, что должна быть очень хорошая конкуренция. Мы видимо это по всем видам спорта, когда Великие Луки и Псков конкурируют. Я считаю, что это очень хорошо и правильно. Только в конкуренции, во внутренней и серьезной будут рождаться чемпионы», - подчеркнул Владимир Владимиров.

Гость студии поделился, что на 2024 год Великие Луки насчитывают 10 членов сборной России по единоборствам.

«У меня в голове всегда держится так, что есть Псков и есть Великие Луки, и я где-то целенаправленно создаю конкуренцию. Я считаю, что это очень правильно», – пояснил Владимир Владимиров.