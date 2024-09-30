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Спорт

Глава псковского клуба единоборств: Российские спортсмены — одни из сильнейших в мире

07.10.2024 16:03|ПсковКомментариев: 0

Российские спортсмены должны продолжать выступать на международных соревнованиях, несмотря на отстранение и санкции. Об этом рассказал в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка» руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область», общественный деятель, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Zа самбо» Владимир Владимиров.

«Я считаю, что мы должны доказывать вне зависимости от всего, что мы очень сильны. Нас отлучают, но мы становимся сильнее. Поэтому надо добиваться любыми путями. Я считаю, выступать надо. Нейтральный флаг? Значит, мы под нейтральным докажем, что мы сильнее вас при любых условиях», - заявил Владимиров Владимиров.

По его словам, российские спортсмены сталкиваются с противодействием и провокациями на международных соревнованиях, но несмотря на это продолжают добиваться побед.

«Когда тебе в три ночи стучат, чтобы сдавать анализы, а ты спишь. Тем самым тебя просто сбивают с настроя, даже в такими пустяками. В последний момент там находят какие-то поводы, находят любую лазеечку, чтобы снять, чтобы не допустить, и даже несмотря на это, все равно наши спортсмены - одни из самых сильнейших в мире», - отметил Владимир Владимиров.

Он подчеркнул, что российские спортсмены понимают, что представляют свою страну, и будут продолжать доказывать свое превосходство на международной арене.

«Я считаю, надо добиваться и доказывать», - заключил Владимир Владимиров.

Теги: #единоборства
Источник: Псковская Лента Новостей
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