Чемпионом Пскова по быстрым шахматам среди ветеранов стал Сергей Кудряшов

Виновнику ДТП с обгоном на перекрестке Рижского проспекта и ул. Юбилейной грозит штраф до 15 000 рублей

«Дракон» на Великой: в Пскове впервые спустили на воду 20-местную лодку

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