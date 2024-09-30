Чемпионом Пскова по быстрым шахматам среди ветеранов стал Сергей Кудряшов

Команда «Анлим» провела чемпионат Пскова по быстрым шахматам среди ветеранов. Победу одержал многократный чемпион области Сергей Кудряшов, набравший 7 очков из 7 возможных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».
Фотографии: «Анлим»
Серебряным призером стал Владимир Полевой, завоевавший 5,5 очка. Бронзовую медаль выиграл Владимир Горич, представлявший Псковский район, с результатом 5 очков.
Напомним, что городской чемпионат Пскова по классическим шахматам стартует 10 октября.