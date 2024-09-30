Спорт

Шахматист Абдулаев в очередной раз стал чемпионом Пскова по блицу среди ветеранов

Победу в чемпионате Пскова по блицу среди ветеранов, как и в прошлом году, одержал Альберт Абдулаев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

Фото здесь и далее: «Анлим»

В турнире приняли участие 8 сильнейших шахматистов-ветеранов города. Соревнования проходили по круговой системе в два круга.

Второе место занял Владимир Горич, а третье место завоевал Виталий Антипов, опередивший по дополнительным показателям Василия Орлова.

В чемпионате также приняли участие Олег Чирков, Сергей Косаржевский, Николай Богорев и Валентин Петрушин.

«Мы рады, что у нас в Пскове есть ветераны, которые показывают, что шахматам все возрасты покорны. Желаем вам крепкого здоровья и спортивного долголетия, берем с вас пример», - добавили в АНО «Анлим».