Спорт

Информацию о спортивной деятельности псковичи могут узнать из госпабликов

В Псковской области работает разветвленная сеть госпабликов, где каждый житель может узнать о новостях и мероприятиях спортивной жизни региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Комитет по спорту Псковской области активно ведет свои официальные страницы в социальных сетях:

Госпаблики ежедневно рассказывают о спортивных мероприятиях, соревнованиях, мастер-классах и успехах местных спортсменов, популяризируя спорт и активный образ жизни. Здесь же можно присоединиться к реализации программного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), ознакомиться с анонсами предстоящих спортивных массовых мероприятий, которые будут интересны не только профессионалам, но и спортсменам-любителям или псковичам, которые привыкли активно и с пользой для себя проводить свободное время, рассказали в правительстве.

За последние годы в Псковской области благодаря усилиям федеральной и областной власти, президентскому национальному проекту «Спорт — норма жизни» активно развивается спортивная инфраструктура. Открываются новые спортивные комплексы и площадки, модернизируются пришкольные стадионы, обновляется материально-техническая база спортивных учреждений, растет поддержка спортсменов и их тренеров. С развитием IT-сферы все большее распространение получили современные технологичные виды спорта: фиджитал-баскетбол, интерактивный футбол, лазертаг и многие другие.

У подведомственных комитету учреждений тоже есть официальные страницы в социальных сетях. Например, в официальном сообществе «Спортивная школа «Олимп» можно записать ребенка в секции Ледового дворца по хоккею, фигурному катанию или в областные филиалы спортшколы по другим направлениям. Для псковичей-любителей всесезонного катания на коньках всегда доступно актуальное расписание массовых катаний и дистанционная покупка билета.

Работа госпаблика «Центр спортивной подготовки Псковской области» направлена на организацию мероприятий по подготовке, формированию спортивного резерва сборных команд области, а также физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу на территории региона, содействие развитию физической культуры и спорта среди различных категорий населения и пропаганду ЗОЖ.