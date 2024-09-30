Спорт

Псковские спортсменки завоевали серебро и бронзу на соревнованиях в Туле

Воспитанники спортивной школы «Бригантина» завоевали второе и третье место на соревнованиях по спортивной аэробике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в школе.

Более 700 спортсменов из 20 регионов шести федеральных округов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР, Республики Башкортостан, Калининградской и других областей, 3-5 октября в Туле приняли участие в IV Всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Золотая осень на Тульской земле» и открытых региональных соревнованиях с одноименным названием для спортсменов младшего возраста.

Воспитанники спортшколы «Бригантина» Алина Алексеева, Ольга Асланян, Полина Москаленко, Евгения Алексеева, София Будник завоевали бронзовые медали в номинации «Группа» в возрастной категории 15-17 лет. Тренер Анжелика Алексеева.

В командном зачете в возрасте 12-14 лет «Бригантина» заняла высокое 2 место из 20 команд во Всероссийских соревнованиях.

В региональных соревнованиях золотой медалью награждена Виктория Зайцева, победитель среди девочек 2015 года рождения.

Бронзовыми призерами стали:

в номинации «танцевальная гимнастика», 12-14 лет: Лилия Моногова, Ангелина Токарева, Никита Толочин, Татьяна Падучих, Алиса Остапенко, Лера Сухарева, Валерия Иванова

«группа» 9-11 лет: Виктория Зайцева, Василиса Кабирова, Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Александра Руденко

Стали финалистами и показали хороший результат в номинации «соло»:

Девочки 2013 года рождения - Александра Руденко 6 место (из 55 участниц);

Девочки 2014 года рождения - Илона Кулиева 6 место (из 40 участниц);

Девочки 2016 года рождения – Софья Лукина 7 место (из 27 участниц).

Тренирует детей Юлия Бабич.