Спорт

Псковская лучница завоевала «серебро» на первенстве России

С 30 сентября по 6 октября в Краснодаре прошло первенство России по стрельбе из лука. В личном зачете среди юниорок серебряную медаль завоевала псковская спортсменка Милана Мурзина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Спортсменка получила сертификат на 15 тысяч рублей.

«Поздравляем спортсменку и её тренера Андреева Виталия Николаевича с успешным выступлением на первенстве России! Желаем дальнейших побед!» - отметили в центре.