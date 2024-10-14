Студенты псковского колледжа победили на областной спартакиаде по настольному теннису

Финальные соревнования XV областной спартакиады среди учащихся учреждений среднего профессионального образования по настольному теннису прошли 11 октября. Команда колледжа ПсковГУ заняла 1-е место. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
В соревнованиях приняли участие участие семь команд. Места распределились следующим образом:
Как сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области, следующая спартакиада пройдет по волейболу (юноши) 24 октября в Пскове.