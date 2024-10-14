Спорт

Абсолютным победителем «Псковской ракетки» стал теннисист клуба Nordman

Открытый детский турнир по настольному теннису «Псковская ракетка» состоялся в Пскове в субботу, 19 октября. Он собрал 57 спортсменов из Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, а также из Санкт-Петербурга. Об этом руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

В абсолютном зачете спортсмен клуба Nordman Рустам Рузиев одержал победу и занял первое место. В целом итоги турнира оказались следующими:

Юноши 2007-2009

Первое место: Рустам Рузиев (Nordman).

Второе место: Андрей Чугаев (Nordman).

Третье место: Павел Морозов (Дно).

Юноши 2010-2012

Первое место: Арсений Савельев (Псков).

Второе место: Владислав Ильин (Печоры).

Третье место: Арсений Черемхин (Санкт-Петербург).

Юноши 2013 и младше

Первое место: Никита Юрзин (Санкт-Петербург.

Второе место: Антон Махалов (Луга).

Третье место: Илья Сумбаев (Луга).

Девушки 2007-2009

Первое место: Анастасия Беляева (Псков).

Второе место: Анастасия Ильина (Nordman).

Третье место: Алеся Голубович (Nordman).

Девушки 2010-2012

Первое место: София Шандалова (Луга).

Второе место: Анна Антонова (Луга).

Третье место: Ульяна Комзина (Псков).

Девушки 2013 и младше

Первое место: Мария Дроздова (Луга).

Второе место: Татьяна Полегкая (Луга).

Третье место: Ульяна Степанова (Печоры).

Абсолютный зачет

Первое место: Рустам Рузиев (Nordman).

Второе место: Павел Морозов (Дно).

Третье место: Владислав Ильин (Печоры).

«Поздравляем победителей! Так держать!» - добавил Юрий Сорокин.