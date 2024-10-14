Абсолютным победителем «Псковской ракетки» стал теннисист клуба Nordman

Открытый детский турнир по настольному теннису «Псковская ракетка» состоялся в Пскове в субботу, 19 октября. Он собрал 57 спортсменов из Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, а также из Санкт-Петербурга. Об этом руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
В абсолютном зачете спортсмен клуба Nordman Рустам Рузиев одержал победу и занял первое место. В целом итоги турнира оказались следующими:
Юноши 2007-2009
- Первое место: Рустам Рузиев (Nordman).
- Второе место: Андрей Чугаев (Nordman).
- Третье место: Павел Морозов (Дно).
Юноши 2010-2012
- Первое место: Арсений Савельев (Псков).
- Второе место: Владислав Ильин (Печоры).
- Третье место: Арсений Черемхин (Санкт-Петербург).
Юноши 2013 и младше
- Первое место: Никита Юрзин (Санкт-Петербург.
- Второе место: Антон Махалов (Луга).
- Третье место: Илья Сумбаев (Луга).
Девушки 2007-2009
- Первое место: Анастасия Беляева (Псков).
- Второе место: Анастасия Ильина (Nordman).
- Третье место: Алеся Голубович (Nordman).
Девушки 2010-2012
- Первое место: София Шандалова (Луга).
- Второе место: Анна Антонова (Луга).
- Третье место: Ульяна Комзина (Псков).
Девушки 2013 и младше
- Первое место: Мария Дроздова (Луга).
- Второе место: Татьяна Полегкая (Луга).
- Третье место: Ульяна Степанова (Печоры).
Абсолютный зачет
- Первое место: Рустам Рузиев (Nordman).
- Второе место: Павел Морозов (Дно).
- Третье место: Владислав Ильин (Печоры).
«Поздравляем победителей! Так держать!» - добавил Юрий Сорокин.
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