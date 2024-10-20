Спорт

На субботний забег «5 вёрст» в Пскове вышли 108 участников

123-й старт «5 вёрст» состоялся на набережной реки Великой в Пскове 19 октября. Об этом сообщили в сообществе «ВКонтакте» «5 вёрст Псков».

Фото здесь и далее: сообщество «ВКонтакте» «5 вёрст Псков»

На старт вышли 108 участников и волонтёрская команда в количестве 16 человек.

«Традиционная разминка под предводительством фитнес-гуру Марии Егоровой разогнала, разогрела нашу кровь и подготовила костно-мышечный аппарат к преодолению дистанции. Хотя с такой разминкой нам и полумарафон уже не страшен!» - поделились организаторы.

На старт пришли семь новых участников — Кирилл и Лариса Петуховы, Семён Иголкин, Егор Иванов, Ольга Лисенкова, Наталья Шутова, Юлия Борисова.

17 участников установили личные рекорды Фёдор и Александр Карповы, Егор Игнатьев, Николай Иванов, Андрей Матченя, Екатерина Юсупова, Марина Высоцкая, Илья Симонов, Дарья и Матвей Кайрис, Анастасия Дементьева, Алёна Семёнова, Варвара Быкова, Макс и Виктория Евпаловы, Аркадий Бочкарёв, Елена Суркова.

«Друзья, вы молодцы, улучшение результатов — это свидетельство постоянной работы над собой! Но будьте внимательны, не спешите, слушайте свой организм, бегите в удобном для вас темпе, получайте удовольствие от окружающей красоты, атмосферы, общения!» - советуют организаторы. «Друзья, вы молодцы, улучшение результатов — это свидетельство постоянной работы над собой! Но будьте внимательны, не спешите, слушайте свой организм, бегите в удобном для вас темпе, получайте удовольствие от окружающей красоты, атмосферы, общения!» - советуют организаторы.

Напомним, что забег проходит в Пскове каждую субботу. Участники стартуют в 9.00, но рекомендуется приходить за 15-20 минут до общего старта, чтобы успеть переодеться и при желании размяться.