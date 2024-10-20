Спорт

Более 400 великолучан поучаствовали в интеллектуальной игре «Знатоки олимпизма»

Более 400 юных великолучан стали участниками традиционной интеллектуальной игры «Знатоки олимпизма», сообщается на странице директора Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, вице-президента Великолукской олимпийской академии Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: страница Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте»

Игра состоялась 19 октября в рамках чемпионата по интеллектуальным играм для школьников Великих Лук.

Дмитрий Белюков выступил с приветственным словом к организаторам и участникам игры, а также вручил победителям плакат по истории олимпийского движения и книгу собственного авторства «Олимпийская слава Псковщины» и пригласил участников на экскурсию в Музей спорта и олимпийского движения Псковского края.

«Хочу поблагодарить организаторов игры, волонтёров, руководство и коллектив педагогического лицея за многолетнее сотрудничество, неизменный интерес к теме олимпизма, популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди детей и молодёжи», - поблагодарил организаторов и участников Дмитрий Белюков.