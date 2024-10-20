Спорт

Открытые тренировки по борьбе для пап и детей состоялись в Псковской области

Дети с отцами приняли участие в совместных тренировках по боксу, джиу-джитсу, самбо и кикбоксингу в Псковской области в преддверии Дня отца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Накануне Дня отца, 17 и 18 октября, «Единая Россия» организовала в Псковской области совместные открытые тренировки по боксу, джиу-джитсу, самбо, кикбоксингу и футболу.

Тренировка отцов и детей по кикбоксингу состоялась в центре единоборств имени Героя России Дениса Дементьева. Провел ее тренер клуба «Отечество – Псковская область» Марат Хабибулин. Его воспитанники не впервые пришли на тренировку с родителями, но впервые папы приняли участие в тренировочном процессе и поддержали своих детей не словом, а делом.

Совместная тренировка по боксу для пап и детей прошла в спортивном зале на улице Ижорского Батальона в Пскове. В зал пришли взрослые и дети, чтобы интересно провести время вместе. Провел тренировку Вячеслав Кореник.

Приветствовал собравшихся депутат Псковской городской Думы Алексей Форш. Он поздравил мужчин с приближающимся праздником, пожелал всем здоровья и хорошей тренировки, на которую пришел вместе с сыном. Затем слово было передано руководителю Псковского регионального отделения общественной организации «Боевое братство» Александру Кривотулову. Он подчеркнул, что День отца — молодой, но особый праздник, посвящённый папам и их важной роли в семье и обществе.

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Еще один спортивный зал накануне праздника был полон взрослых и детей. Более 30 взрослых и подростков пришли на совместную тренировку по джиу-джитсу. Ее вместе с мастером спорта международного класса Федором Шумейко провел ветеран СВО Камиль Ижболдин. Здесь каждый мог проявить себя, свой характер и показать свои умения.

«Не секрет, что обычно родители в глубине души мечтают, чтобы их ребенок вырос смелым, сильным, умным, способным справляться с трудностями и смело идти вперёд. Хорошее воспитание и положительный пример здорового образа жизни даётся в семье и укрепляется в спортивном зале тренером. Бывают ситуации, когда тренер становится для мальчика непререкаемым авторитетом, даёт не только спортивные советы и наставления, но и выполняет мощную воспитательную функцию. Наставником, тренером, мастером и отцом для всех воспитанников клуба является Федор Шумейко», - рассказали в отделении партии.

В каждом спортивном зале есть тренер, который готов стать наставником, товарищем, отцом. В Великих Луках накануне праздника прошел День борьбы по самбо. Его провел региональный координатор партийного проекта «Zа самбо», председатель региональной федерации дзюдо, чемпион мира по самбо среди студентов, двукратный обладатель кубка Европы в составе клуба дзюдо «Явара-Нева» (Санкт-Петербург), президент филиала РСБИ по Псковской области, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров. Он отметил, что во время таких мероприятий спортсмены и тренеры получают возможность обменяться опытом, поделиться техникой борьбы, а также получить соревновательный опыт.

Владимир Владимиров также поздравил всех собравшихся с наступающим праздником: «Уважаемые отцы, помните о том, что вы играете важнейшую роль в жизни ваших детей. Ваши сила, мужество и преданность вдохновляют их на подвиги, а бесконечная мудрость ведет вперед к успехам. Пусть каждый день для вас будет полон гордости за сына или дочь, будьте счастливы и знайте, что вас непременно ценят и любят ваши дети».

Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни является одним из ключевых направлений народной программы партии. Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 миллионов россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Напомним, инициативу «Единой России» учредить День отца поддержал президент Владимир Путин, и с 2021 года он отмечается в третье воскресенье октября.