Спорт

Псковские каратисты завоевали три «бронзы» на международном турнире

Международный турнир по карате Belarus Open прошел с 19 по 20 октября в Минске. По результатам двух соревновательных дней команда Псковской области завоевала три бронзовые медали. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители псковской команды.

Фото здесь и далее: Федерация карате города Пскова

Турнир носит официальный международный статус и собрал 1066 участников из пяти стран. По приглашению федерации карате Республики Беларусь псковская команда приняла участие в турнире. Соревнования проходили в разделах индивидуальное кумите, индивидуальное ката и командное ката. От Псковской области приняли участие 10 спортсменов.

Три бронзовые медали завоевали псковичи Исфандияр Нуритдинов (категория ката мужчины от 18 лет), Дмитрий Курасов (категория ката мальчики 12-13 лет), Алексей Буравлев (категория кумите мальчики 12-13 лет, 55+ килограмм).

Тренируют спортсменов Михаил Шалыгин, Евгений Ермолов, Антон Потебня.

Как отметил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня, турнир организован на высшем уровне. «Мы с удовольствие принимаем участи в турнирах наших коллег из братской Республики Беларусь. Президент Федерации карате Республики Беларусь министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Игоревич Богданов задает высокий организационный уровень. Высокая конкуренция в каждой соревновательной категории делает каждую завоеванную медаль по-настоящему ценной и желанной для каждого участника. Мы рады быть частью такого праздника спорта. Соревнования с сильнейшими спортсменами закаляет наших ребят и дает заряд на будущие победы», - заметил он.

Следующим этапом для псковской команды будет участие в всероссийских соревнованиях «Кубок Милютина» в Череповце.