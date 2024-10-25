Спорт

Отделение воздушно-силовой атлетики в Пскове примет первых учеников в начале 2025 года

Отделение воздушно-силовой атлетики откроется в Пскове в спортивной школе «Олимп» с начала 2025. Набор в группы начнётся уже в декабре текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: Комитет по спорту Псковской области

Дети получат возможность бесплатно проходить спортивную подготовку по виду спорта «воздушно-силовая атлетика», в том числе по дисциплине «воркаут». В ближайшее время будут закуплены инвентарь и оборудование, необходимые для тренировок.

Отметим, что в августе 2024 года было аккредитовано региональное отделение ОФСОО «Федерация воздушно-силовой атлетики в России» по Псковской области. Благодаря этому в регионе будут проходить официальные соревнования, а также присваиваться спортивные разряды исходя из результатов учеников.