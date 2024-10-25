Спорт

Гимнастки из Пскова завоевали 15 медалей на международном турнире

Псковская команда гимнасток завоевала 15 медалей на международном турнире «Без границ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель и тренер команды Софья Колоскова.

Фото здесь и далее: Софья Колоскова

С 24 по 27 октября прошел ежегодный крупный турнир «Без границ». Псковские спортсменки заняли призовые места в самых различных категориях.

Категория «Воздушное кольцо», дети 8-9 лет, дебют (15 человек):

2 место София Закарян;

3 место Мария Скляренко;

3 место Юлия Ерохина.

Категория «Воздушное кольцо», дети 8-9 лет, любители (19 человек):

2 место Арина Корякина;

3 место Виктория Калинина;

3 место Светлана Щербакова.

Категория «Воздушное кольцо», дети 8-9 лет, полупрофессионалы: 3 место заняла София Птицына.

Категория «Воздушное кольцо», дети 8-9 лет, профессионалы: 3 место получила София Скляренко.

Категория «Воздушное кольцо», девушки 18-29 лет, любители: 2 место Виктория Федотова.

Дисциплина «Пилонный спорт»:

1 место - Маргарита Смирнова (дети 8-9 лет, дебют);

1 место - Виктория Калинина (дети 10-11 лет, профессионалы);

1 место - София Ясвина (юниоры 14-17 лет, любители);

2 место - Виктория Мигунова (юниоры 14-17 лет, любители);

1 место - Диана Крикун (юниоры 14-17 лет, полупрофессионалы);

1 место - Софья Колоскова (девушки 18-29 лет, профессионалы).

Тренер спортсменок - Софья Колоскова.

«В данном турнире мы участвуем уже 3 год. Уровень спортсменов растет, как и их количество. В этом году было представлено 540 программ и 22 региона. Наша команда тоже растет из турнира в турнир. В этот раз у нас много атлетов, которые выступали впервые, и несмотря на неопытность и на конкуренцию они стоят на пьедестале. Очень горжусь своими спортсменами!» - отметила Софья Колоскова.