Гимнастки из Пскова завоевали 15 медалей на международном турнире

Псковская команда гимнасток завоевала 15 медалей на международном турнире «Без границ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель и тренер команды Софья Колоскова.
Фото здесь и далее: Софья Колоскова
С 24 по 27 октября прошел ежегодный крупный турнир «Без границ». Псковские спортсменки заняли призовые места в самых различных категориях.
Категория «Воздушное кольцо», дети 8-9 лет, дебют (15 человек):
Категория «Воздушное кольцо», дети 8-9 лет, любители (19 человек):
Категория «Воздушное кольцо», дети 8-9 лет, полупрофессионалы: 3 место заняла София Птицына.
Категория «Воздушное кольцо», дети 8-9 лет, профессионалы: 3 место получила София Скляренко.
Категория «Воздушное кольцо», девушки 18-29 лет, любители: 2 место Виктория Федотова.
Дисциплина «Пилонный спорт»:
1 место - Маргарита Смирнова (дети 8-9 лет, дебют);
1 место - Виктория Калинина (дети 10-11 лет, профессионалы);
1 место - София Ясвина (юниоры 14-17 лет, любители);
2 место - Виктория Мигунова (юниоры 14-17 лет, любители);
1 место - Диана Крикун (юниоры 14-17 лет, полупрофессионалы);
1 место - Софья Колоскова (девушки 18-29 лет, профессионалы).
Тренер спортсменок - Софья Колоскова.
«В данном турнире мы участвуем уже 3 год. Уровень спортсменов растет, как и их количество. В этом году было представлено 540 программ и 22 региона. Наша команда тоже растет из турнира в турнир. В этот раз у нас много атлетов, которые выступали впервые, и несмотря на неопытность и на конкуренцию они стоят на пьедестале. Очень горжусь своими спортсменами!» - отметила Софья Колоскова.