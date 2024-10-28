Долю в уставном капитале ФК «Псков-747» выставили на торги за 110 000 рублей

Долю в 49% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб Псков-747» выставили на торги на основании распоряжения правительства Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по управлению государственным имуществом, торги проводят в форме электронного аукциона.
Основные виды деятельности «ФК Псков-747»:
Дата и время окончания подачи заявок - 25 ноября. Начальная цена - 110 000 рублей.
Также на торги выставили долю размером 5% в уставном капитале предприятия с иностранными инвестициями – ООО «Псковфоринвест». Основные виды деятельности общества:
Дата и время окончания подачи заявок - 25 ноября. Начальная цена - 432 000 рублей.