Спорт

Долю в уставном капитале ФК «Псков-747» выставили на торги за 110 000 рублей

Долю в 49% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб Псков-747» выставили на торги на основании распоряжения правительства Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по управлению государственным имуществом, торги проводят в форме электронного аукциона.

Основные виды деятельности «ФК Псков-747»:

деятельность спортивных объектов, прочая деятельность в области спорта,

физкультурно-оздоровительная деятельность,

прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.

Дата и время окончания подачи заявок - 25 ноября. Начальная цена - 110 000 рублей.

Также на торги выставили долю размером 5% в уставном капитале предприятия с иностранными инвестициями – ООО «Псковфоринвест». Основные виды деятельности общества:

производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм;

производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины.

Дата и время окончания подачи заявок - 25 ноября. Начальная цена - 432 000 рублей.