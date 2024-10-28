Спорт

Команда «5 верст Псков» организует забеги в праздники

2 и 3 ноября команда «5 верст Псков» организует пробежки несмотря на то, что суббота по производственному календарю является рабочей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы субботних забегов.

Фото: «5 верст Псков»

«Благодаря вашей отзывчивости волонтёрская команда полностью укомплектована, и пробежка обязательно пройдет, хотя дополнительные маршалы и фотографы всегда приветствуются!» - отметили организаторы.

Встреча участников запланирована на завтра, 2 ноября, в 8:45.

Кроме того, в воскресенье, 3 ноября, команда планирует провести дополнительный старт.

«Оба дня будут засчитаны, и мы приглашаем всех желающих принять участие. Также есть несколько незанятых волонтёрских ролей, включая замыкающего», - добавили организаторы.