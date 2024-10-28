Спорт

В Пскове проходят крупные соревнования по легкой атлетике между Россией и Беларусью

Традиционные соревнования между спортсменами из России и Беларуси по лёгкой атлетике проходят в 28-й раз в Пскове с 1 по 3 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соревнования проходят на стадионе «Машиностроитель» и в оздоровительно-образовательном центре «Юность». Спортсмены из двух стран сражаются в нескольких дисциплинах — прыжки с шестом, прыжки в длину и в высоту, тройной прыжок, бег на 60, 500, 1000 и 2000 метров, толкание ядра и бег с барьерами.

Вчера, 1 ноября, состоялись соревнования по прыжкам с шестом, в них принял участие, в том числе, чемпион Псковской области Николай Затешилов. 61-летний ветеран более 10 раз становился чемпионом области и однажды установил рекорд, прыгнув на высоту 4,2 метра.

В Псков на соревнования приехали сотни спортсменов из разных городов Псковской, Новгородской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга, Витебска, Полоцка и Новополоцка, они разделены на четыре возрастные группы. Судейская коллегия состоит из представителей Санкт-Петербурга. В соревнованиях участвуют чемпионы мира и Европы. Данное мероприятие является этапом комплектования сборной команды Псковской области.

Соревнования посвящены памяти заслуженного работника физической культуры России Хейно Мехине. С 1967 года он был председателем Федерации лёгкой атлетики Псковской области, а с 1970 года – главой комитета по физической культуре и спорту города Пскова.