Спорт

Танцы и единоборства возглавили рейтинг самых популярных спортивных секций псковичей

Родители стремятся обеспечить детям продуктивный досуг, помочь раскрыть их таланты и потенциал, а также увлечь их интересными занятиями. Однако спортивные секции популярны не только среди детей и подростков, а также и среди взрослых. Самые популярные спортивные секции псковичей перечислили Псковской Ленте Новостей в Авито Услугах.

«Рост популярности спортивных секций среди псковичей отражает стремление к активному и здоровому образу жизни. Родители все больше интересуются возможностями для развития физических и личностных навыков своих детей, а взрослые ищут занятия, которые помогают не только поддерживать форму, но и получать позитивные эмоции. Осенью 2024 года популярность спортивных секций среди псковичей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросла на 87%. Так, за год спрос на тренеров по настольному теннису вырос на 200%, на занятия по конному спорту — на 233%, по единоборствам — на 71%», — отметил руководитель категории «Обучение» на Авито Услугах Игорь Санников.

Осенью псковичи чаще всего отдают предпочтение танцам. Так, спрос на занятия различными видами танцев вырос за год более чем на 408%. Танцы стали популярны среди всех возрастных групп — от детей до старшего поколения, причем занятия рассматриваются как возможность не только обучиться новому навыку, но и улучшить общее самочувствие и повысить настроение.

На втором месте оказались единоборства — рост спроса составил 71%. Единоборства привлекают внимание как детей, так и взрослых, обеспечивая не только физическую подготовку, но и развивая дисциплину, уверенность в себе и психологическую устойчивость.

Завершают тройку популярных услуг занятия конным спортом. Спрос на такие занятия в Пскове увеличился осенью текущего года на 233% по сравнению с осенью прошлого года. Такой вид спорта особенно популярен среди тех, кто ищет сочетание физической активности и эмоциональной разрядки. Родители все чаще выбирают этот вид спорта для детей, считая его отличным способом развить дисциплину, уверенность и любовь к животным. Взрослые также активно проявляют интерес, видя в верховой езде возможность укрепить здоровье, улучшить осанку и провести время на природе, отметили в пресс-службе Авито Услуг.