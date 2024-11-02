Спорт

Кубок Псковской области по спортивной аэробике стартует 9 ноября

Кубок Псковской области по спортивной аэробике пройдет в Пскове с 9 по 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации спортивной аэробики Псковской области.

В первый день, 9 ноября, будут выступать спортсмены младших возрастных групп — 6–8, 9–11 и 12–14 лет. В этот же день пройдет награждение младших спортсменов. Председатель Федерации спортивной аэробики Псковской области Лариса Апаркина рассказала, что младшие возрастные группы являются перспективными, но пока не войдут в сборную.

«Они начнут выступать в 11:00, после завершения их выступлений состоится награждение», - рассказала Лариса Апаркина.

На следующий день, 10 ноября, в 10.00 на ковёр выйдут спортсмены 15–17, 18 лет и старше. В этот день также пройдёт основная часть соревнований, где будут разыграны кубки.

Всего запланировано выступление спортсменов четырёх возрастных групп.