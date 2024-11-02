Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
День народного единства в Пскове
«Гельдт»: гостевые комнаты
Господин Рейтингомер
Готовим сами: семейные завтраки
Покажите нам корову!
литературные премии
Кружки и секции для детей
чистый русский
Реплика Губернаторопад-2024
«Истфакт» Ленин в Пскове
Дело табак
Гонки по вертикали
Диванное трамповедение
ИНФОГРАФИКА Цена к цене
Лонгрид мифы о молоке
За мусор надо платить
 
 
 
ещё Спорт 02.11.2024 17:450 Киберфестиваль «Спортсмены будущего» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.11.2024 10:530 Кубок Псковской области по спортивной аэробике стартует 9 ноября 08.11.2024 08:000 Россияне вернут себе 8 млрд рублей налогового вычета за занятия спортом 07.11.2024 19:400 Псковичка завоевала «бронзу» на первенстве России по самбо 07.11.2024 18:080 Итоги Кубка по быстрым шахматам утвердили в Псковской области 07.11.2024 17:430 Псковичка вернулась с тремя медалями из Ташкента
 
 
 
Самое популярное 04.11.2024 21:002 Интерактив: Автодробер 02.11.2024 12:365 Школы Пскова после каникул останутся на «дистанционке» 02.11.2024 10:534 Виновник ДТП в Крестах бросил свой Opel и скрылся 04.11.2024 17:583 Рейтингомер: миллиарды на «Моглино», Иванова в КАППО и новый кадр из Москвы 03.11.2024 20:433 Фантомное производство крабовых палочек из аквариумных рыбок обнаружили в Невеле
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Кубок Псковской области по спортивной аэробике стартует 9 ноября

08.11.2024 10:53|ПсковКомментариев: 0

Кубок Псковской области по спортивной аэробике пройдет в Пскове с 9 по 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации спортивной аэробики Псковской области.

В первый день, 9 ноября, будут выступать спортсмены младших возрастных групп — 6–8, 9–11 и 12–14 лет. В этот же день пройдет награждение младших спортсменов. Председатель Федерации спортивной аэробики Псковской области Лариса Апаркина рассказала, что младшие возрастные группы являются перспективными, но пока не войдут в сборную. 

«Они начнут выступать в 11:00, после завершения их выступлений состоится награждение», - рассказала Лариса Апаркина.

На следующий день, 10 ноября, в 10.00 на ковёр выйдут спортсмены 15–17, 18 лет и старше. В этот день также пройдёт основная часть соревнований, где будут разыграны кубки.

Всего запланировано выступление спортсменов четырёх возрастных групп.

Теги: #спортивная аэробика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пора ли менять резину?
В опросе приняло участие 95 человек
08.11.2024, 11:380 Учащиеся школы №23 в Пскове приступят к занятиям в обычном режиме 11 ноября 08.11.2024, 11:380 «Дневной дозор»: Варяги против автохтонов 08.11.2024, 11:350 Псковичей приглашают на встречу с главврачом городской поликлиники 8 ноября 08.11.2024, 11:270 Борис Елкин о ремонте школы №2: Принимать некачественные работы мы не намерены
08.11.2024, 11:180 «Пастырь»: О молитве «Отче наш». ВИДЕО 08.11.2024, 11:120 ООО «Экогрупп» выявило в Псковской области свыше 100 юрлиц без договора 08.11.2024, 10:580 «Квартирник»: Милана Егорова и Алина Виардо о продвижении талантливых исполнителей, конкурсах и важности соцсетей 08.11.2024, 10:530 Кубок Псковской области по спортивной аэробике стартует 9 ноября
08.11.2024, 10:430 Уволенному псковичу выплатили полагающиеся деньги по требованию прокуратуры 08.11.2024, 10:290 Психолог-подполковник — псковским родителям: Дети убегают из-за отсутствия к ним уважения 08.11.2024, 10:232 Виктор Антонов: Управленцы прежде всего должны быть профессионалами 08.11.2024, 10:210 Холдинг Т1 выиграл в трех номинациях премии CNews Awards 2024
08.11.2024, 10:150 В Пскове почтили память погибших сотрудников полиции 08.11.2024, 10:080 «На пятой передаче»: Куда девать старые покрышки? 08.11.2024, 10:080 Новосокольнических коммунальщиков обязали оборудовать полигон для ТКО 08.11.2024, 10:030 Репетиция Эстрадно-джазового оркестра Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
08.11.2024, 09:530 «Прессинг»: Союз без журналистов, обсуждение без осуждения, общение без обобщения 08.11.2024, 09:370 Бесхозное строение горело в Гдове 08.11.2024, 09:300 Россиянам планируют напоминать об окончании ОСАГО через «Госуслуги» 08.11.2024, 09:151 Средний срок ипотеки превысил 25 лет, заявили в ЦБ
08.11.2024, 09:000 В период распродаж мошенники могут проводить фальшивые акции, предупредил депутат 08.11.2024, 08:401 Загрязнение воздуха волнует треть опрошенных россиян - аналитики 08.11.2024, 08:200 Еще одна шестидневная рабочая неделя ждет россиян в конце года 08.11.2024, 08:000 Россияне вернут себе 8 млрд рублей налогового вычета за занятия спортом
08.11.2024, 07:301 День Сибири отмечают в России 08.11.2024, 07:000 День пианиста празднуют 8 ноября 07.11.2024, 22:010 До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 8 ноября 07.11.2024, 22:002 В России создадут видеоигру о казачестве
07.11.2024, 21:400 Условия труда в себежской колонии оценили общественники 07.11.2024, 21:200 На двух участках трассы Р-23 «Псков» 8 ноября ограничат скорость движения 07.11.2024, 21:110 Если по телефону просят сказать личную информация - это звонят мошенники, предупредили псковичей в Соцфонде 07.11.2024, 21:000 Каждая четвертая компания в Пскове предоставляет сотрудникам пенсионный пакет – опрос
07.11.2024, 20:410 Рабочее движение открыто на мосту через реку Пенная в Островском районе 07.11.2024, 20:401 Школьник получил свыше 800 тысяч рублей на проект «ПлюссАРТ» 07.11.2024, 20:200 «Радость православия» в сказке Пушкина о царе Салтане обсудят на лекции в Пскове 07.11.2024, 20:000 В псковский филиал фонда «Защитники Отечества» обратились 6,6 тысячи человек 
07.11.2024, 19:511 Уровень достижения 47 региональных проектов в Псковской области превысил 96% 07.11.2024, 19:400 Псковичка завоевала «бронзу» на первенстве России по самбо 07.11.2024, 19:300 Первое очное занятие прошло для учащихся агрокласса Кузнецовской школы Себежского района 07.11.2024, 19:260 Два автомобиля уехали на эвакуаторе после столкновения у поворота на Родину
07.11.2024, 19:200 Розница в Псковской области достигла 150 миллиардов рублей 07.11.2024, 19:110 Псковская область оказывает поддержку муниципалитетам Херсонской области в осенне-зимний период 07.11.2024, 19:000 Библиотекари в Пскове придумали, как не «насаждать культуру силой» 07.11.2024, 18:401 Более 3 тысяч квартир построили в Псковской области с января по сентябрь
07.11.2024, 18:380 Александр Боярков: Псковскую филармонию ожидает насыщенный сезон 07.11.2024, 18:280 «Пастырь»: О молитве «Отче наш» 07.11.2024, 18:197 Тупик коммунизма 07.11.2024, 18:103 «Сообразим на троих»: Трамп наш, годовщина Октябрьской революции и обучение псковских чиновников. ВИДЕО
07.11.2024, 18:080 Итоги Кубка по быстрым шахматам утвердили в Псковской области 07.11.2024, 18:000 Уголовное дело по факту исчезновения подростка возбудили в Великих Луках 07.11.2024, 17:560 Т1 ИИ и ВГИК внедрят искусственный интеллект в кинопроизводство 07.11.2024, 17:520 «Банкротство и точка»: Бракоразводный процесс и раздел имущества. ВИДЕО
07.11.2024, 17:510 Псковский музей презентовал фильм на научно-фантастическом симпозиуме 07.11.2024, 17:480 Джазовые концерты с песнями из советских фильмов дадут в Пскове зимой 07.11.2024, 17:430 Псковичка вернулась с тремя медалями из Ташкента 07.11.2024, 17:390 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 ноября
07.11.2024, 17:390 Вопрос перезахоронения останков воинов обсудил с гдовичами Александр Козловский  07.11.2024, 17:330 На выставке «Его величество фарфор!» в Пскове представлено 400 предметов 07.11.2024, 17:241 Продлить господдержку инвестпроектов по развитию внутреннего туризма просят депутаты Северо-Запада 07.11.2024, 17:220 Евгений Баранчиков: Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области готов удивлять
07.11.2024, 17:150 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи обязательное распределение молодых специалистов? 07.11.2024, 17:120 Диванное трамповедение 07.11.2024, 17:040 Елена Даньшова о работе в ПАСЗР: У нас очень тесное взаимное сотрудничество 07.11.2024, 16:540 В красной икре восьми российских производителей нашли кишечную палочку
07.11.2024, 16:520 Парламентский форум по случаю 30-летия ПАСЗР проходит в Вологодской области 07.11.2024, 16:460 Автошоу с дефиле участниц конкурса красоты покажут в Пскове 9 ноября 07.11.2024, 16:310 Баня «Лазавица» в Великих Луках возобновляет работу с 9 ноября 07.11.2024, 16:250 Мужчину с двумя ведрами разыскивают в Псковской районе
07.11.2024, 16:240 Администрация Пскова заказала ремонт улицы Максима Горького 07.11.2024, 16:150 Районный суд оставил в силе решение оштрафовать члена облизбиркома Елену Маятникову 07.11.2024, 16:110 Потребительские цены в Псковской области выросли на 5,2% 07.11.2024, 15:580 «Аленький цветочек» показали в псковском театре кукол в рамках нацпроекта
07.11.2024, 15:480 Процедура банкротства не распространяется на второго супруга при разводе – арбитражный управляющий 07.11.2024, 15:380 Губернатор вручил Олегу Тэору медаль «За заслуги перед Псковской областью» 07.11.2024, 15:300 Оплачиваемые выходные для диспансеризации могут получить псковичи 07.11.2024, 15:220 В преддверии сезона распродаж мошенники увеличили активность
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru