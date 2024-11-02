Спорт

Псковские спортсмены привезли медали с Кубка мира по тхэквондо

Спортсмены из Псковской области завоевали медали на Кубке мира по тхэквондо ИТФ, который прошёл в Ташкенте. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации тхэквондо (ИТФ) Псковской области.

Фотографии: Псковская областная федерация тхэквондо (ИТФ)

Алина Смирнова завоевала 3 место в личном туле среди женщин в возрасте 18-34 лет. В полуфинале она уступила спортсменке из Греции, которая стала чемпионкой.

Андрей Околеснов стал победителем в формальном комплексе (18 упражнений) среди юниоров 16-17 лет.

Елизавета Хомякова завоевала 1 место в спарринге среди юниоров 16-17 лет, весовая категория 70+.

Анастасия Жилова заняла 1 место в командном спарринге среди юниорок в возрасте 14-15 лет и 2 место в спарринге, вес до 50 кг.