Псковские спортсмены привезли медали с Кубка мира по тхэквондо

Спортсмены из Псковской области завоевали медали на Кубке мира по тхэквондо ИТФ, который прошёл в Ташкенте. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации тхэквондо (ИТФ) Псковской области.
Фотографии: Псковская областная федерация тхэквондо (ИТФ)
Алина Смирнова завоевала 3 место в личном туле среди женщин в возрасте 18-34 лет. В полуфинале она уступила спортсменке из Греции, которая стала чемпионкой.
Андрей Околеснов стал победителем в формальном комплексе (18 упражнений) среди юниоров 16-17 лет.
Елизавета Хомякова завоевала 1 место в спарринге среди юниоров 16-17 лет, весовая категория 70+.
Анастасия Жилова заняла 1 место в командном спарринге среди юниорок в возрасте 14-15 лет и 2 место в спарринге, вес до 50 кг.