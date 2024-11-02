Спорт

Шесть золотых медалей завоевали псковские боксеры на соревнованиях в Твери

Боксеры Псковской области завоевали золотые медали на 37-х соревнованиях по боксу «Памяти Тверского купца Афанасия Никитина», которые прошли с 7 по 9 ноября в Твери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Фото: Псковская областная федерация бокса

Золотыми медалистами стали Станислав Шишигин, Алексей Седунов. Тренирует спортсменов Алексей Корольков, город Великие Луки.

Также «золото» завоевали Виктор Эвальд, Максим Свереда, Кирилл Абдуллаев, Александр Белавин. Тренируют боксеров Игорь Зуев, Вадим Голик в городе Пскове.

На турнире главная судейская коллегия определила и наградила Александра Белавина специальным призом за «Лучшую технико-тактическую подготовку» в своей возрастной категории.