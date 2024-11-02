Спорт

220 человек борются за победу на Кубке Псковской области по спортивной аэробике

В Пскове проходит Кубок Псковской области по спортивной аэробике, в котором участвуют 220 спортсменок из региона, представляющие Псков и Великие Луки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соревнования охватывают разные возрастные категории — на состязаниях выступают младшие группы, а также спортсмены 12−14, 15−17 лет и взрослые.



«Победитель кубка получит приз за наивысшую сумму баллов, а среди остальных участников разыгрываются медали и дипломы. Среди участников есть члены сборной команды Псковской области, которые демонстрируют высокий уровень подготовки. В этом году даже выступают мастера спорта», — поделилась председатель федерации спортивной аэробики Псковской области Лариса Апаркина.



Кубок проводится раз в год, но это не единственные соревнования — федерация активно организует и другие турниры, включая первенства городов и муниципалитетов. Спортсмены, прошедшие отбор на этих соревнованиях, могут участвовать в чемпионате области, а затем — в чемпионате Северо-Западного федерального округа и в финальных турнирах первенства России.