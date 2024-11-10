Спорт

Галина Овсова: В области зарегистрировано 76 спортивных федераций

В Псковской области в настоящее время функционируют 23 спортивные школы и 76 аккредитованных федераций по различным видам спорта. Об этом рассказала на пресс-конференции, посвященной развитию детского спорта в Псковской области, врио председателя комитета по спорту Галина Овсова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Как отметила Галина Овсова, детско-юношеский спорт является одним из ключевых элементов в системе физической культуры и спорта Российской Федерации. Основная деятельность связана со спортшколами, ежегодно их число растет, рассказала Галина Овсова и добавила, что каждый год в регионе аккредитовывают и новые спортивные федерации.

В 2024 году в области было проведено более 250 спортивных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие свыше 25 тысяч человек. Ожидается, что к концу года эта цифра увеличится, так как запланировано еще множество мероприятий. Среди них более 150 региональных, а также свыше 30 всероссийских и международных событий, включая мастер-классы и встречи с олимпийскими чемпионами.

Комитет по спорту также активно участвует в благотворительных проектах и всероссийских мероприятиях, таких как «Лыжня России», «День зимних олимпийских видов спорта» и «Всероссийский олимпийский день».

Важной частью работы является спортивно-патриотическое воспитание молодежи. В первом полугодии 2024 года более 20 спортсменов получили звания мастера спорта России и международного класса, а более 400 человек – первый спортивный разряд. Более 150 спортсменов стали кандидатами в мастера спорта, а свыше 130 – призерами чемпионатов и первенств России.