Спорт

Преподавателей псковских коммерческих спортивных секций хотят проверить на профпригодность

Всех сотрудников коммерческих спортивных организаций хотят проверить на профпригодность. Как рассказала врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции 11 ноября, коммерческие секции планируется привести к одним стандартам с государственными, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Существует проблема коммерческих секций, которые не всегда соответствуют требованиям спортивных школ. Поэтому на федеральном уровне планируется провести работу, чтобы исключить подобные пробелы и обеспечить равные условия для всех детей», - отметила Галина Овсова.

Она подчеркнула, что дети должны заниматься в рамках единого правового поля, чтобы соревновательные процессы проходили по одним стандартам. Это позволит избежать ситуаций, когда дети, приезжающие на соревнования, получают разную подготовку.

«Развитие детского спорта в Псковской области направлено на то, чтобы обеспечить равные возможности для всех детей и создать условия для их физического развития и спортивных достижений», - заключила глава профильного комитета.