Спорт

Опубликован план мероприятий чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках

Опубликован предварительный план чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который пройдёт с 8 по 16 июня 2025 года в Великих Луках. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото: Телеграм-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

Предварительная программа:

8 июня

12:00 – 16:00: регистрация участников (СОК «Стрелец»).

Вечером – тренировочный полет.

9 июня

Утром – тренировочный полет.

10:00 – 15:00: регистрация (СОК «Стрелец»).

15:30: фото команд у памятника основателям воздухоплавания.

16:00: генеральный брифинг (Великолукский драматический театр).

Вечером – спортивный полёт.

10 – 11 июня

Утром и вечером – спортивные полёты.

12 июня

Утром – спортивный полёт.

С 17:00: торжественное открытие встречи (летняя эстрада).

19:00 – 21:00: общий старт аэростатов (крепость).

13 июня

Спортивные полёты.

14 июня

Утром – спортивный полёт.

19:30 – 21:00: «Кей-граб» (набережная Ловати).

15 июня

Утром – резервный спортивный полёт.

17:00: закрытие встречи и награждение победителей (Великолукский драматический театр).

21:00: свечение аэростатов (площадь Ленина).

16 июня

Отъезд участников.

Ранее сообщалось, что поступило предложение в мае 2025 года провести первый отрытый чемпионат города Великие Луки по воздухоплавательному спорту. Планируется, что это станет подготовкой к чемпионату России и чемпионату Псковской области по воздухоплавательному спорту.