Опубликован план мероприятий чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках

Опубликован предварительный план чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который пройдёт с 8 по 16 июня 2025 года в Великих Луках. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».
Фото: Телеграм-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»
Предварительная программа:
8 июня
- 12:00 – 16:00: регистрация участников (СОК «Стрелец»).
- Вечером – тренировочный полет.
9 июня
- Утром – тренировочный полет.
- 10:00 – 15:00: регистрация (СОК «Стрелец»).
- 15:30: фото команд у памятника основателям воздухоплавания.
- 16:00: генеральный брифинг (Великолукский драматический театр).
- Вечером – спортивный полёт.
10 – 11 июня
- Утром и вечером – спортивные полёты.
12 июня
- Утром – спортивный полёт.
- С 17:00: торжественное открытие встречи (летняя эстрада).
- 19:00 – 21:00: общий старт аэростатов (крепость).
13 июня
14 июня
- Утром – спортивный полёт.
- 19:30 – 21:00: «Кей-граб» (набережная Ловати).
15 июня
- Утром – резервный спортивный полёт.
- 17:00: закрытие встречи и награждение победителей (Великолукский драматический театр).
- 21:00: свечение аэростатов (площадь Ленина).
16 июня
Ранее сообщалось, что поступило предложение в мае 2025 года провести первый отрытый чемпионат города Великие Луки по воздухоплавательному спорту. Планируется, что это станет подготовкой к чемпионату России и чемпионату Псковской области по воздухоплавательному спорту.