Спорт

В Пскове завершился чемпионат города по классическим шахматам

В Пскове завершился чемпионат города по классическим шахматам. В турнире принимали участие взрослые шахматисты, а также юниоры, которые постоянно представляют Псковщину на всероссийских и окружных соревнованиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

Фотографии: «Анлим»

По результатам одного из самых длительных турниров в году, который продлился более месяца, чемпион города Пскова определился только по дополнительным показателям. Им стал многократный чемпион города и области Сергей Кудряшов.

Также по 7 очков набрали Александр Кульнев и Глеб Спесивцев (Алтайский край), они были награждены серебряной и бронзовой медалью, соответственно.

Лучшим юниором стал лидировавший перед последним туром Владислав Дружинин, в последнем туре он уступил будущему чемпиону и занял итоговое 4-е место. Лучшей девушкой стала Анастасия Филиппова — 4,5 очка, лучшим ветераном — трёхкратный чемпион Пскова Владимир Полевой.

Рейтинговые призы в своих группах получили Матвей Данилов, Семён Тихонов и Валерия Потапова. Призы-рандомы на этот раз достались Дмитрию Голубеву и Сергею Кульневу.

Скоро псковские юниоры отправятся на первенство СЗФО в Санкт-Петербург. А для тех, кто остаётся, будет организован турнир по классическим шахматам «Псковская осень».