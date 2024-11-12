Спорт

Доступность спорта для детей должно обеспечить государство, заявил эксперт

Доступность спорта для детей должно обеспечить государство, считает вице-президент университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, доктор экономических наук, профессор Владимир Леднев. Он рассказал о доступности детского спорта в настоящий момент.

Профессор отметил, что доступность детских спортивных школ и секций в России разная. Многое зависит от региона и вида спорта. Не всегда у родителей есть возможность отдать детей в нужную спортивную школу. По некоторым видам спорта сегодня существуют даже отдельные программы строительства спортивных сооружений по конкретному виду спорта.

«Например, в России сегодня во многих регионах строятся фиджитал-центры для развития фиджитал-спорта и киберспорта. Но спрос на занятия спортом в детских спортивных школах превышает возможности. Именно поэтому активно появляются и работают частные детские школы и академии. Иногда они возникают как альтернатива государственным. И на них большой спрос. Например, в Москве существует несколько десятков школ и академий по футболу и фигурному катанию. Да, действительно, там оказывают, как правило, только платные услуги. Но если родители готовы за эту услугу платить, их никто не заставляет – это нормальное явление. Поэтому есть возможность выбора, и это очень хорошо», - сказал Владимир Леднев.

Профессор подчеркнул, что финансовые возможности родителей разные, и важно, чтобы государство полноценно финансировало детские спортивные школы. Практически за всё в такой детской спортивной школе должно платить государство из бюджета региона или муниципальных образований. Минимальная доступная экипировка, поездки на турниры, питание участников соревнований – это забота государства. Поэтому дети из малообеспеченных семей вполне могут на это рассчитывать, и государство должно это гарантировать. Именно об этом говорил президент России Владимир Путин на состоявшемся недавно форуме «Россия – спортивная держава».

Спикер посетовал, что в муниципальных спортивных школах далеко не всегда хватает финансовых средств, пишет RuNews24.ru.

«Но это задача государства: обеспечить всем необходимым эти школы. Поэтому не должно быть никаких пожертвований, взносов и тем более поборов. Закупка инвентаря – это задача школы. Достойная заработная плата тренера – это тоже задача школы. И государственные органы власти должны это обеспечить. Да, возможно, могут быть смешанные каналы финансирования детской спортивной школы. Возможно, у детской школы будут спонсоры и меценаты. Но это не значит, что родители детей должны "на что-то скинуться". Спонсоры и меценаты — это дело добровольное», - убежден Леднев.

Профессор заключил, что для того, чтобы детские школы стали доступны, особенно по популярным видам спорта, необходимо открывать новые школы. Это тоже задача государства. В случае с частными спортивными школами, которые оказывают платные услуги – это вопрос родителей, которые идут на это осознано и ничего страшного в этом нет. Именно поэтому в России могут существовать государственные и частные спортивные школы. У каждого должен быть свободный выбор. А доступность для детей заниматься спортом должно обеспечить государство.