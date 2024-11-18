Спорт

Пройти «Олимпийский диктант» 19 ноября можно будет на сайте ПЛН онлайн

Сайт «Псковской Ленты Новостей» уже завтра, 19 ноября, станет онлайн-площадкой для проведения Третьей просветительской акции «Олимпийский диктант».

Проект «Олимпийский диктант» – это просветительская акция, которую проводит Великолукская государственная академия физической культуры и спорта при поддержке Олимпийского комитета России для проверки знаний с целью популяризации олимпийского движения и повышения интереса к идеалам и ценностям олимпизма.

В этом году акция посвящена 30-летию системы олимпийского образования в России.

Принять участие в акции и проверить свои знания в области олимпийского движения, спорта и физической культуры можно будет во вторник, 19 ноября.

В этом году «Олимпийский диктант» пройдет на двух очных площадках: в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и в Великолукском механико-технологическом колледже.

Начало в 11.00. Регистрация с 10.30.

Кроме того, принять участие в акции можно и в онлайн-формате на сайте Псковской Ленты Новостей с 11.00 до 24.00 по московскому времени.

Просветительская акция «Олимпийский диктант» впервые была проведена 22 марта 2022 года по инициативе Великолукской олимпийской академии, Музея спорта и олимпийского движения Псковского края. Главной площадкой проведения диктанта стала Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.

В 2023 году на сайте Псковской Ленты Новостей была обеспечена онлайн-площадка «Олимпийского диктанта», что позволило привлечь широкую аудиторию к участию в акции.

Диктант осуществляется в формате тестирования. Участники ответят на 40 вопросов по истории и современности олимпийского движения, которые посвящены не только международным и национальным, но и его региональным аспектам.