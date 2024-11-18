Спорт

«Надежды России» в Великих Луках соберут около 700 лучников

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России» состоятся с 21 по 27 ноября в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото: администрация города Великие Луки

По данным комитета по спорту Псковской области, в соревнованиях примут участие около 700 спортсменов из 33 регионов страны. Это мероприятие станет важной площадкой для выявления талантливых стрелков, а также для дальнейшего развития этого вида спорта в России.

Соревнования пройдут на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец».