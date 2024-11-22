Спорт

Чемпионат и первенство города Пскова по карате пройдут 23 ноября

Чемпионат и первенство города Пскова по карате пройдут в спорткомплексе «Олимп» 23 ноября, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

В турнире примут участие более 300 участников в дисциплинах: индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда города Пскова для участия в первенстве Псковской области по карате, которое пройдет 14 декабря в Пскове.

Соревнования проходят согласно календарному плану комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и ПГОО «Спортивная федерация карате города Пскова».