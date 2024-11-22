Детский турнир по настольному теннису прошёл в Пскове

Традиционный детский турнир по настольному теннису состоялся в Пскове вчера, 23 ноября. Всего за первенство боролись 57 юных спортсменов из разных районов Псковской области. Победители получили уникальные призы от клуба Nordman. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ страница ВКонтакте
Соревнования проходили в упорной борьбе за призовые места в трёх возрастных группах, а также в абсолютном разряде.
«Очень хорошо выступили юные и молодые спортсмены клуба Nordman: заметно, что регулярные тренировки и участие в соревнованиях различного уровня, как в региональных, так и во всероссийских рейтинговых, дают рост спортивного мастерства», – отметил Юрий Сорокин.
Спортсмены клуба Nordman суммарно заняли больше половины призовых мест, а также стали победителями в четырёх номинациях из семи.
По итогам турнира места распределились следующим образом:
Младшая группа, мальчики
Средняя группа, мальчики
Старшая группа, мальчики
Младшая группа, девочки
Средняя группа, девочки
Старшая группа, девочки
Абсолютный зачёт