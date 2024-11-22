Спорт

Детский турнир по настольному теннису прошёл в Пскове

Традиционный детский турнир по настольному теннису состоялся в Пскове вчера, 23 ноября. Всего за первенство боролись 57 юных спортсменов из разных районов Псковской области. Победители получили уникальные призы от клуба Nordman. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ страница ВКонтакте

Соревнования проходили в упорной борьбе за призовые места в трёх возрастных группах, а также в абсолютном разряде.

«Очень хорошо выступили юные и молодые спортсмены клуба Nordman: заметно, что регулярные тренировки и участие в соревнованиях различного уровня, как в региональных, так и во всероссийских рейтинговых, дают рост спортивного мастерства», – отметил Юрий Сорокин.

Спортсмены клуба Nordman суммарно заняли больше половины призовых мест, а также стали победителями в четырёх номинациях из семи.

По итогам турнира места распределились следующим образом:



Младшая группа, мальчики

Савелий Ефимов (Nordman) Иван Булов (Печоры) Глеб Горюнов (Nordman)

Средняя группа, мальчики

Александр Тимофеев (Псков) Платон Гайдук (Nordman) Фёдор Михайлов (Nordman)

Старшая группа, мальчики

Андрей Чугаев (Nordman) Рустам Разиев (Nordman) Павел Морозов (Дно)

Младшая группа, девочки

Полина Петрищева (Псков) Ксения Филичева (Санкт-Петербург) Валерия Маренкова (Nordman)

Средняя группа, девочки

Ульяна Комзина (Псков) Ксения Бибикова (Псков) Валерия Морозова (Остров)

Старшая группа, девочки

Анастасия Ильина (Nordman) Алеся Голубович (Nordman) Ярослава Закусилова (Остров)

Абсолютный зачёт