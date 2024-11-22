Спорт

Несмотря на минусовую погоду псковичи продолжают устраивать массовые забеги

Еженедельный забег «5 Вёрст» прошёл в 129-й раз в Пскове на набережной реки Великой вчера, 23 ноября. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «5 Вёрст. Псков».

Фото здесь и далее: «5 Вёрст. Псков»/ сообщество ВКонтакте

Старт традиционно начался с зажигательной разминки, чтобы все спортсмены смогли согреться. В этот раз разминку провёл Игорь Горский. Благодаря хорошему разогреву, несмотря на минусовую температуру воздуха, пять участников смогли установить новые личные рекорды. Среди них: Ольга Анисимова, Елена Суркова, Аркадий Бочкарёв, Светлана Дроздова и Алексей Лаврентьев.

Так же к забегам продолжают присоединяться новые участников. В этот раз впервые традиционный старт посетили Галина Егорова, Андрей Высоцкий, Анастасия Сизова и Людмила Копрянцева.

В организации забегов всегда принимают участие волонтёры, в команду которых может присоединиться каждый. В субботу участке старта работали более 20 волонтёров.

Напомним, что забег «5 Вёрст» проходит в Пскове каждую субботу.