Спорт

Чемпионат и первенство Пскова по карате собрали более 300 участников

Чемпионат и первенство города Пскова по карате WKF прошли 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фотографии предоставил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня

Турнир прошел согласно календарного плана комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и спортивной федерации карате города Пскова.

В турнире участвовали команды из Пскова, Великих Лук, Невеля, Новосокольников, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего в турнире в разделах индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите соревновались более 300 участников.

Во время торжественного открытия соревнований старшими тренерами сборной команды города Пскова Михаилом Шалыгиным (раздел кумите) и Евгением Ермоловым (раздел ката) от лица спортивной федерации карате города Пскова были вручены премии спортсменам, которые показали лучшие результаты по итогам соревновательного сезона 2023-2024 годов.

«Поощрение спортсменов мы хотим сделать ежегодной историей. Это дополнительная мотивация, которая подстегивает спортсменов и создает здоровую конкуренцию и азарт среди спортсменов сборной», - заметил Антон Потебня.

Следующими важными стартами для псковских спортсменов до конца 2024 года станет первенство России, которое прейдет 28 ноября - 1 декабря в Уфе и первенство области, которое пройдет в середине декабря в Пскове, где сформируется сборная команда Псковской области на 2025 год.

По результатам прошедшего турнира спортсменам будут присвоены очередные разряды по виду спорта карате.