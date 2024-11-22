Спорт

Всероссийские студенческие соревнования по ММА пройдут в Великих Луках

С 29 по 30 ноября в городе Великие Луки состоятся всероссийские студенческие соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной федерации ММА.

Изображение и видео: Псковская областная федерация ММА

Бои пройдут в спортивном комплексе «Стрелец» на большом восьмиугольном закрытом ринге — октагоне.

Ожидается участие студентов и аспирантов дневной формы обучения из более чем десяти субъектов Российской Федерации в возрасте от 18 до 25 лет. Организаторы мероприятия — Министерство спорта Российской Федерации, ООО «Российский студенческий спортивный союз», ООО «Союз ММА России», ПООО «Федерация ММА» и комитет по спорту Псковской области.

Начало соревнований — 29 ноября в 11:00, финальные поединки пройдут 30 ноября в 12:00.