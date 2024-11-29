Спорт

В России с 2025 года запустят программу «Земский тренер»

Президент России Владимир Путин поручил начать с 2025 года реализацию программы «Земский тренер». Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.

Программа «Земский тренер» направлена на привлечение учителей физкультуры для работы в сельских территориях, пишет ТАСС. Она предусматривает выплату денежных средств специалистам, которые решат работать в сельской местности.

Отчитаться о проделанной работе премьер-министру России Михаилу Мишустину и региональным властям нужно к 1 марта 2025 года.